Vehbi Koç Trabzon'dan aday oldu

Partilerin milletvekilliği aday listeleri önceki gün açıklanmıştı. Listelerde iş dünyasından birçok isim dikkat çekiyor. AKP listelerinde kendine yer bulanlar arasında Trabzonlu iş insanı Vehbi Koç ve yine AKP Muş adayları arasında yer alan Mehmet Emin Şimşek isim benzerlikleriyle dikkat çekiyorlar. Aday listesinde meslekleri gösteren partilere bakıldığında 600 adayın en az 3’te 1’inin iş dünyasından olduğu görülüyor.

Bugün mecliste yer alan partiler arasında aday listelerinde meslek belirten 2 parti AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. AKP listesi incelendiğinde özel sektörden 247 kişinin yer aldığı görülüyor. Bugün de milletvekili olan Diyarbakır Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Ebubekir Bal ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Harun Karacan, kendilerine AKP milletvekili adayları arasında yer buldu. AKP adayları arasında yer alan Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile olan isim benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çeken aday ise AKP’nin Trabzon 5’inci sıradan aday gösterdiği Vehbi Koç. Türk sanayisinin mihenk taşlarından olan Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç ile isim benzerliği taşıyan Koç, Piri Reis Denizcilik Vakfı başkanlığını üstlenmiş.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinden bir çok aday adayı olsa da genel merkezden hiç bir iş insanının AKP adayları arasında yer almadığı belirtiliyor. MÜSİAD’ın Ankara Kurumsal Ofisi’nde çalışan Onur Alp Başayar, AKP’nin Ankara 2’nci Bölge 11’inci sıradan adayı.

Dünya gazetesinden Sercan Akıncı’nın haberine göre; CHP, Saadet ve HDP meslekleri belirtmedi MHP aday listesi incelendiğinde ise 201 özel sektör temsilcisinin yer aldığı görülüyor. Bu kişiler arasında 25 kişi esnafken, 18 sanayici de yer alıyor. MHP aday listesinde Aliye Ertopçu ve Sevim Köseliören olmak üzere 2 de iş kadını olduğu görülüyor.

Seçime girecek en genç parti olan İyi Parti’de de 199 iş dünyası temsilcisi yer alıyor. İyi Parti milletvekili listesindeki 199 kişinin 14’ü ise iş kadını.

Seçime girecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) aday listelerinde mesleklerle ilgili bilgilere yer verilmiyor.