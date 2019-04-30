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VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ !
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  3. 30 Nisan 2019 13:52

Venezuela'da darbe girişimi !

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

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