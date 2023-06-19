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Vergi affında başvuru ve ödeme tarihi değişti

Vergi affında başvuru ve ödeme tarihi değişti
Güncelleme:

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlere kolaylık sağlanması sonrasında başvurular için son tarih 3 Temmuz (dahil) olarak belirlendi.

Normal şartlar altında 30 Haziran’da sona erecek kamu alacaklarına yönelik başvuruların 30 Haziran tarihinin resmi tatile denk gelmesi dolasıyla süresi 3 gün uzatıldı.

Böylelikle başvuruların 3 Temmuz’a kadar yapılabileceği bildirildi.

Böylece mükellefler, borç yapılandırma paketine Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek.

Yapılandırmaya başvuran mükellefler ayrıca ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek.

Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alır iken, adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.

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