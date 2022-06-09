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Yabancı uyruklu sapıklara operasyon! Emniyet bilançoyu açıkladı

Yabancı uyruklu sapıklara operasyon! Emniyet bilançoyu açıkladı

Kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kişilere yönelik 1 Ocak-1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 19'u Pakistanlı ve 24 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketler’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından sorgulandı.

17 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Yedi kişi ise çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler yabancı uyruklu cep telefonu sapık tiktok
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