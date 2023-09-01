Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kastamonu'da Afgan uyruklu bir uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililerin polise yakalattığını dyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü sırasında bir açıklamada bulundu.

Özdağ, yaptığı açıklamada; Kastamonu'da Afgan uyuşturucu kaçakçısını Zafer partililerin polise yakalattığını açıkladı.

Özdağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün Kastamonu'ya gideceğiz.Yanımda Aydın Zafer Partisi İl Başkanımız ve Aydın İl Sekreterimiz var. Onlar bir keşif için birlikte sabahleyin Kastamonu'ya gitmişler ve Kastamonu'da dolaşırken otobüs durağında bir grup Afgan dikkatlerini çekmiş. Onları esrar ticareti yaparken görmüşler. Polise ihbar etmişler polis gelmiş. Bunların fotoğrafları var bizde onları da paylaşacağım sizlerle." diyerek olayı Aydın İl Sekreteri'nin anlatmasını istedi.

Aydın İl Sekreteri: Şehir merkezinde gezerken otobüs durağından geçiyorduk. 4 tane yabancı uyruklu insanları tespit ettik. Elindeki torba dikkatimi çekti. Yeşil renk toz bir torbaydı. Yanlarındaki bir kişiye verirken gördüm. Hemen karşıda trafik polislerinin olduğunu fark ettim. Direk trafik polisi görev yapan arkadaşların yanına gittim, şahısları gösterdim. Fakat o anda tesadüf otobüs geldi. Otobüsün plakasını da hemen alıp polislere verdim ve operasyon başlatıldı. Tekrardan döndük Ne oluyor ne bitiyor diye daha sonra bütün ekiplerin orada olduğunu gördük ve şahıslardan birinin alındığını da tespit ettik." dedi.