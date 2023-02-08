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Yakınlarından bilgi almak isteyenler için e-Nabız'a yeni özellik

Yakınlarından bilgi almak isteyenler için e-Nabız'a yeni özellik
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen ve 10 şehrimizi yerle bir edip binlerce canımızı yitirmemize neden olan depremde yakınlarından bilgi almak isteyenler için e-Nabız sistemine yeni bir özellik eklendi.

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi.


Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Etiketler enabiz e-nabiz e nabiz Yakınlara dair bilgi
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