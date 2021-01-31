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  3. 31 Ocak 2021 17:36

Yamaçtan kayalar koptu, karayolu kapandı

Antalya-Mersin kara yolu, yamaçtan kopan kayaların düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Olay sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yamaçtan kayalar koptu, karayolu kapandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. 

Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düştüğünü belirtti.

Kayalar büyük olduğu için yolun açılmasının zaman alabileceğini ifade eden Şener, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydetti. 

kaya , Yamaç
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