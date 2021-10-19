Yargıtay üyesi FETÖ’nün yerini alan 2 tarikatı açıkladı

Türkiye'de Fethullah Gülen'in elebaşısı olduğu ve devletin pek çok birimine sızan FETÖ mensupları hala tam olarak ayıklanamazken, bir Yargıtay üyesi, yargı ve bürokrasideki yerinin Hak-Yol ve Menzil tarikatları tarafından doldurulduğunu iddia etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de bugünkü yazısında ismini açıklamadığı bir Yargıtay üyesinin “FETÖ’nün yargı ve bürokrasideki yerini Hak-Yol ve Menzil tarikatının doldurduğunu” ileri sürdüğünü kaleme aldı.

İsmail Saymaz'a konuşan bu Yargıtay üyesi “Hak-Yol yargıda egemenliğini ilan etti. HSK ve Danıştay'ı kontrol ediyor. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da hayli etkin. Üye sayılarının bin civarında olduğu tahmin ediliyor.” iddialarını dile getirdi.

Hak-Yol’un FETÖ’nün içine karıştığını ileri süren Yargıtay üyesi, “17-25 Aralık'a kadar Hak-Yol'u duymazdık. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ operasyon yemeye başlayınca dibine kadar bu örgütle hareket edenler 'Bizler Hak-Yol yurtlarında kalmıştık' demeye başladı. Ne kadar delil olursa olsun bir cemaatin adamıysa dokunamıyorsunuz. Senin FETÖ'cün, benim FETÖ'cüm olamaz” dedi.

Öte yandan yargıdaki her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grubu olduğunu ve buralarda haremlik-selamlık toplantı yapıldığını ileri süren Yargıtay üyesi, “Atamalara müdahale ediliyor. Devlete değil, kendi çıkarları için çalışıyorlar" iddiasını ileri sürdü.

İsmini açıklamayan bu Yargıtay üyesi ayrıca, söz konusu durumu Cumhurbaşkanlığı’na ve Adalet Bakanlığı'na ilettiğini ancak sonucun “Hiç” olduğunu da iddialarına ekledi.

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