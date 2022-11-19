Yatak odasından vinçle çıkartılmıştı: ''Dünyanın en kilolu genci'' şimdi tanınmaz halde...

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Jarzan kentinde yaşayan Khaled Mohsen Al Shaeri ismindeki adam “Dünyanın en kilolu genci” olarak dünya basınında yer edinmişti.

17 yaşında 690 kilo olan Khaled Mohsen Al Shaeri, obezite ile mücadele ediyordu. Fazla kiloları nedeniyle 2 buçuk yıl boyunca yatağından çıkamayan ve yürüyemeyen Shaeri, dünyanın en kilolu genci rekoruna sahipti. Hayatını değiştirmek için tedavi görmeye karar veren Shaeri, 2013 yılında evinden bir vinç yardımıyla alındı ve uçak ambulansa bindirildi. Yıllar içindeki Shaeri’nin değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİYOR

Şimdilerde 31 yaşında olan Shaeri, yaklaşık 550 kilo kaybederek büyük bir değişim sürecine imza attı. Beş yıl önce çocukluğundan beri ilk kez kendi başına düzgün bir şekilde yürüyebilen Shaeri, 2018 yılında verdiği kilolar nedeniyle sarkan derisini aldırmak için ameliyat oldu.

Kilo verme sürecinin devam ettiğini ifade eden Shaeri’nin son halini görenler tanımakta zorluk çekti.