Yavuz Sultan Selim'den geçen 10 milyon araç kayboldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, resmi olarak verilen rakamlar arasındaki tutarsızlığın TBMM'ye açıklanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre “Erdoğan'ın ‘Milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan yapılıyor' dediği kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri, kara delik gibi milletin kanını emer hale geldi. Şehir hastanelerinde de, köprü ve otoyol projelerinde de durum aynı. Fatura öylesine büyük ki, iktidar bu kara tabloyu gizleyebilmek için her yolu deniyor. 2018 yılında köprüden geçen araçlarla ilgili 3 farklı rakam veriliyor. Bir yanıtta 9 ayda köprüden 23.6 milyon araç geçtiğini açıklarken, 4 ay sonra 2018 yılının tamamı için 13.7 milyon rakamını veriyor. Bu 10 milyon araç ne oldu? 10 milyon araç, garanti kapsamında daha fazla ödeme yapılabilmesi için buharlaştırıldı mı?” dedi.

3 soru önergesine verilen yanıtlar

Soru önergesi sahibi Cevap tarihi Araç sayısı ve geçiş dönemi

Haydar Akar-(CHP) 16 Kasım 2018 23.656.158-(Ocak-Eylül 2018)

Oya Ersoy-HDP) 20 Şubat 2019 13.796.911-(Ocak-Aralık 2018)

Özkan Yalım-(CHP) 8 Temmuz 2019 14.923.128-(Ocak-Aralık 2018)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın 10 milyon hayalet aracın hesabını millete vermesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, “TBMM'nin, milletvekillerinin denetim hakkına saygı göstermelidir. Birbiriyle çelişen, tutarsız, özensiz hazırlanan yanıtlar nedeniyle de milletten özür dilemelidir” diye konuştu. KÖİ projelerinde kamu çıkarı, rekabet ve şeffaflık olmadığının altını çizen Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

60 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

“Buna rağmen bu projelerde hep aynı yandaş müteahhitler, dövize endeksli garantiler, milletin sırtına bindirilen ağır yükler var. KÖİ projeleri için sadece 2017-2021 döneminde bütçeden çıkacak para 60 milyar liraya dayanmıştır. Bu parayı millet ödüyor. Gerçek dışı rakamlarla, kalem oyunları ile bu kara tablo gizlenemez. TBMM, KÖİ projeleri için bir araştırma komisyonu kurmalı ve milletin kör kuruşunun peşine düşmelidir.”

Yatırım maliyeti 3.5 milyar dolar

2013 Mayıs ayında temeli atılan ve 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile yaptırıldı ve toplam yatırım maliyeti 3.5 milyar dolar olarak açıklandı. Devlet tarafından işletmeci şirkete günlük 135 bin (yıllık 49 milyon 275 bin) araç geçiş garantisi verildi. Köprünün geçiş ücreti 3 dolar + KDV, garanti kapsamındaki işletme süresi ise 7 yıl 9 ay olarak belirtildi. Köprüden geçiş yapan araç sayısının garanti edilen araç sayısının altında kalması halinde eksik kalan araç sayısına karşılık gelen tutar, Hazine'den işletmeci şirkete aktarılıyor.

