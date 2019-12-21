Yelken Kule binasından Mansur Yavaş değil Melih Gökçek çıktı!

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 2014 yılında CHP'den FETÖ'cü Ayhan Atalay aday yaptırdı" dediği Ayhan Atalay'a ait Yelken Kule binasından 2014 seçim dönemindeki görüntü ortaya çıktı.

Fotoğrafta Yelken Kule binasında görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in seçim afişlerinin asılı olduğu gözüküyor.

SİNAN AYGÜN: YAVAŞ'I FETÖ ADAY YAPTI

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etmişti.

MANSUR YAVAŞ: PARSEL PARSEL HESAP SORACAĞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP'li Sinan Aygün'ün bu iddiası karşısında çok sert tepki vermiş ve "Bir kumpasın peşindeler. Parsel parsel Ankara’yı satanların hepsinden hesap soracağım" demişti.

İşte Mansur Yavaş'ın açıklaması:

"Sinan Aygün’e verilen inşaat izninin değişmesiyle yeni ekler yapmasına, yeni kazanımlar yapmasına olanak sağlanıyor. 30 bin metrekare olması gereken yer 120 bin metrekareye çıkıyor. 95 bin fazlayı 7 bin ila 10 bin arası çarparsanız kazanılan rant ortaya çıkar. Bu yapılan yer için okul yapılmamış, hastane yok. Bir konuşmada (belediye meclis üyelerini kastederek) ‘Okul ne kadara olur?’ diyorlar. 1-2 milyon mu diye soruyorlar. Karşıdaki kişi ‘Olur mu 25 milyon falandır’ diyor. 25 milyon işi oradan çıkıyor. Savcıya verilen dilekçede benden para istediler demiş. Rüşvet dememiş. Okul yap demek para istemek midir? Üstelik beni de görmemiş. Olayla alakam bile yok. Bir kumpasın peşindeler, seçim öncesi yaşadık bunları. Parsel parsel Ankara’yı satanların hepsinden hesap soracağım."