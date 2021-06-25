Yeni kocanın eski koca için tuttuğu kiralık katil sapık çıktı

Denizli'de evinin önünde pompalı tüfekle yaralanmasıyla ortaya çıkan olayda, yeni kocanın, eski koca için kiraladığı kiralık katilin 3 yıl önce sokak köpeğini öldürüp, tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Olay, 19 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi.

Osman Ç, evinin önünde park ettiği cipinden indiği sırada, iddiaya göre sokağın karşısına pusu kuran kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra otomobile binip kaçtı.

Saçmalarla ağır yaralanan Osman Ç, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Osman Ç'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜP, TECAVÜZ ETMİŞ

Osman Ç'ı tüfekle tutuklanan uyuşturucu madde bağımlısı Osman B.'nın 2018'de Kaleiçi Çarşısı'nda sokak köpeğini demire iple bağladıktan sonra boğarak, tecavüz ettiği ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokak köpeğini iple merdiven boşluğuna getirip, 40 dakika sonra da pantolonunu ve kemeri düzelttiği yer alan Osman B., 'hayvana eziyet suçundan' Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilip, serbest bırakılmıştı.