  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
Güncelleme:

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atandı.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."

Kabinede beklenen değişiklik: Koca ve Özhaseki gitti, Kurum ve Memişoğlu geldiKabinede beklenen değişiklik: Koca ve Özhaseki gitti, Kurum ve Memişoğlu geldiGüncel

 

 

Etiketler kemal memişoğlu yeni sağlık bakanı sağlık bakanı fahrettin koca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Kayseri olaylarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 63 hesap gözaltına alındı Kayseri olaylarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 63 hesap gözaltına alındı ''Cumhurbaşkanlığı günde 467, ayda 14 bin konut kadar elektrik harcıyor'' ''Cumhurbaşkanlığı günde 467, ayda 14 bin konut kadar elektrik harcıyor'' Ronaldo yıkıldı... Gözyaşlarına engel olamadı Ronaldo yıkıldı... Gözyaşlarına engel olamadı ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi
Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde