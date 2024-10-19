Yenidoğan çetesinin kullandığı 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi
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Aralarında doktor, hemşire ve ambulan şoförünün de yer aldığı ve yenidoğan bebeklerin ölümüne yol açmakla suçlanan yenidoğan çetesinin ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.
‘Özel Hastane Çetesi’ skandalının ardından Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimat doğrultusunda, İstanbul'da ruhsatı iptal edilen özel hastane sayısı 10’a yükseldi.
İşte ruhsatları iptal edilen hastaneler:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hastanesi
Çorlu Reyap Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Özel Hastaneler Yönetmeliğinin, 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılmaz' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim."
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