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Yerel seçim öncesi yeniden af iddiası

Yerel seçim öncesi yeniden af iddiası
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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, AK Parti iktidarının yerel seçimler öncesinde yeni bir af çalışması hazırlığında olduğunu öne sürerek yeni bir yapılandırma yasası ile birlikte vergi borçlarında af getirilmesini beklediğini açıkladı.

Türkiye kritik öneme sahip 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken bir yandan emekliler diğer yandan da vergi mükellefi ve vergi borçluları "yerel seçimden bize müjde çıkar mı" sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle yeni bir af beklentisi içerisinde olan vergi borçlularını heyecanlandıran açıklama ise ünlü sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" diyen Erdursun detayları da açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, "Son olarak 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' 31.12.2022 tarihine kadar
vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı
silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür) gelmişti" diyerek, "2024'de tekrar bir
yapılandırma ihtiyacı doğacaktır" dedi.

"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" diyen Erdursun, 'vergi
affı' beklentisini şöyle özetledi:

"- Vergide gecikme faizi aylık yüzde 3,5,
- Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor,
- Banka hesapları bloke ediliyor,
- Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor,
- Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,
- Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor,
- Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor."

Etiketler sosyal güvenlik uzmanı özgür erdursun vergi affı af geliyor seçim affı
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