Yerel seçimler yaradı: Dolar, Euro ve altında düşüş sürüyor

Yerel seçimlerin ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde başlayan kısıtlı geri çekilme devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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CHP'nin büyük zaferiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından düşüş gözlemlenen piyasalar dün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Mart 2024 enflasyon rakamları sonrasında hafif de olsa düşüş eğilimini sürdürüyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %51,47 arttı, aylık %3,29 arttı

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

ENAG Mart 2024 enflason rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mart 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

İTO'nun enflasyon verileri

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da mart ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,93, yıllık ise yüzde 78,25 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

İşte 4 Nisan Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,94 TL'den başlayan Dolar 31,93 TL'den,

34,75 TL'den başlayan Euro 34,72 TL'den,

40,56 TL'den başlayan Sterlin 40,53 TL'den,

21,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,11 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,93 TL'den, 34,58 TL'den, Sterlin 40,34 TL'den, Japon Yeni ise 21,06 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 298 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 295 Dolar'dan,

2 bin 363 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 358 TL'den,

3 bin 932 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 932 TL'den,

16 bin 176 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 176 TL'den,

27,81 TL'den başlayan Gümüş ise 27,77 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 283 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 340 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 932 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 176 TL'den, Gümüş ise 27,48 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 65 bin 416 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 770 Dolar'dan,

3 bin 284 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 310 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 89,78F Dolar'dan işlem görüyor.