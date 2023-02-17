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Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi

Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 83 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık ve yağma olaylarıyla ilgili de 152 şüpheli tutuklandı.

Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 309 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 62 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 69 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 4 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARINDAKİ SORUŞTURMALAR

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 319 olayla ilgili 243 şüpheli saptandı.

Bu şüphelilerden 152'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 31 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 4 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

AA

Etiketler kahramanmaraş yıkılan binalar deprem
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