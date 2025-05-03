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Yıkımı yapılan binanın balkonları deprem esnasında çöktü

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İstanbul bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 3,7, Kandilli'ye göre 4,0 büyüklüğündeki depremle sarsılırken Bahçelievler'de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu deprem esnasında çöktü.

Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde bugün bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Silivri açıkları ve büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

7 katlı bir binanın 2 balkonu deprem esnasında çöktü

İstanbul Bahçelievler'de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu deprem esnasında çöktü.  Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu.

O esnada Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 2 balkonunda çökme oldu.

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

İHA

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Etiketler bahçelievler deprem balkon deprem sırasında çöktü yıkımı yapılan bina yaralı
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