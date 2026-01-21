Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma, 2025 yılının son günü yılın son Cumhurbaşkanlığı anketini açıkladıktan sonra 2026 yılının da ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı. 2025'in son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu karşısında mağlup olurken, 2026'nın ilk anketinde de Mansur Yavaş'a yenildi.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma,  2026 yılında yaptığı ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını paylaştı. 

HBS Araştırma tarafından Ocak ayında 3 bin seçmen ile yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı anketinde katılımcılara olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olurlarsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu yöneltildi. 

Sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçenek olarak sunulduğu ankette katılımcıların yüzde 54,8'i Mansur Yavaş yanıtını verirken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 45,2'de kaldı.

HBS Araştırma 2025 yılının son gününde de yılın son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıklamıştı.  İki bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen ankette, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7,4 puan fark atmıştı.

İşte yılın son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53.7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.3

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma, 2025'in son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

HBS'NİN GENEL SEÇİM ANKETİ

HBS Araştırma, aralık ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Türkiye genelinde toplam 2 bin seçmen ile gerçekleşen ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken, kararsızlar dağıtılmadan önce Meclis'in sadece 3 partiden oluştuğu, kararsızların oyları dağıtılınca ise 3 partili TBMM'nin oluştuğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce...

 

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma, 2025'in son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

Öte yandan HBS Araştırma'nın bu erken seçim anketinde kararsızların dağıtıldığı durumda ise CHP ve AK Parti ile birlikte sadece DEM Parti'nin TBMM'ye girebildiği iktidar ortağı MHP'nin ise baraj altında kalarak Meclis dışı kaldığı görüldü.

İşte kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan tablo:

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma, 2025'in son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

CHP: %34.3
AK Parti: %29.8
DEM: %7.3
MHP: %6.3
İYİ: %6.1
ZP: %4.7
Diğ: %3.9
YRP: %3.6
ANP: %2.9
TİP: %1.2

(Not: Yuvarlama nedeniyle toplam %100.1)

