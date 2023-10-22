Yine devre mülk vurgunu! 30 kişi suç duyurusunda bulundu

Kahramanmaraş'ta termal otelde devre mülk vaadiyle 3 milyon 500 bin TL dolandırıldıklarını belirten 30 kişi suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş’taki bir termal otel işletmecileri, 2019 yılında telefonlarla ulaştıkları kişileri, davet edip tesisi tanıttı. Otelin sahibi M.T. ile yetkililer, müşterilere devre mülkleri satarken, her yıl bir hafta ücretsiz konaklayacaklarını ve tapularının da 1 ay içerisinde teslim edileceğini söyledi. İddiaya göre bu yöntemle 140 kişiden toplam 3 milyon 500 bin TL aldılar. Aradan geçen zamanda devre mülk alanlar otelde hiç kalamadı. Bunun üzerine 30 kişi, dolandırıldıklarını öne sürerek otel sahibi M.T., otel yetkilileri İ.Y., G.Ö., A.B. ve M.T. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR'

​Dolandırıldıklarını öne sürenlerin avukatı Hasan Cem Erdem, yaptıkları araştırmada dolandırılanların sayısının 140 civarında olduğunu belirterek, “Toplamda bu 140 kişiden tahsil edilen meblağ yaklaşık 3.5 milyon lira, sene 2019’un hesabıyla yapacak olursak” dedi.

Erdem, devre mülklerin satışından sonra tapuların teslim edilmediğini, her sene aidatların yükseltildiğini ve müvekkillerin otelde konaklamak istediğinde de türlü bahanelerle buna izin verilmediğini belirtti. Yaptıkları araştırmada dolandırılanların sayısının çok daha fazla olduğunu belirten Erdem, şunları söyledi:

“Müvekkiller artık tapularını alamayacağını, devre mülklerini, termal oteli kullanamayacağını anladıkları vakit hukuki süreç başlatılması amacıyla bize başvurdular. Yaklaşık olarak 30 müvekkilimiz söz konusu. Tabii bu dolandırılanlardan sadece birkaç tanesi. Toplamda 140 kadar dolandırılan vatandaş söz konusu sene 2019’da. 2019 senesinde asgari ücret ortalama 2 bin 500 civarlarındadır. Bu dönemde müvekkilleri 20 bin lira ile 25 bin lira arasında dolandırmışlardır. Hukuki süreci başlattık, savcılıkta soruşturması sürüyor. Toplamda bu 140 kişiden tahsil edilen meblağ yaklaşık 3.5 milyon lira, sene 2019’un hesabıyla yapacak olursak.”

'VERGİ NUMARASINI SORGULAYINCA BİR SONUCA ULAŞAMADIK'

Otelin, devre mülk sattıkları kişilerle imzaladıkları sözleşmenin, yürürlükteki mevzuatta yer almayan bir sözleşme olduğunu, bu nedenle de sözleşmelerin de geçersiz olduğunu kaydeden avukat Erdem şöyle devam etti:

“Sözleşmelerde dikkat çeken durumlar şunlardır. ‘Banka onaylı satış sözleşmesi’ diye sözleşmenin en üst tarafında bir ifade kullanıyorlar. Banka onaylı ibaresi, yürürlükteki mevzuatın hiçbir yerinde geçmemektedir. Taşınmaza ilişkin sözleşmeler resmi bir şekilde gerçekleştirilir ya noterlerde ya da tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Sözleşmenin birçok sayfasında satışı gerçekleştiren tarafın imzası, parafı söz konusu değil. Müvekkillerin hukuki bilgisizliğinden faydalanılmıştır bu noktada. Diğer taraftan kaşenin altında bulunan vergi kimlik numarası tarafımızca sorgulandığı vakit herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Sözleşmenin hukuki bir geçerliliği olmuyor ne yazık ki. Bu noktada sözleşmenin hukuki geçerliliği olsa dahi tahsil kabiliyeti olmadığı için icra takibi başlatılamıyor bu sebepten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk.”

'SÖZLEŞMEYİ NOTER HUZURUNDA İMZALADIK'

Dolandırıldıklarını öne sürenlerden K.A., işi sağlama alma adına kendilerini diğerlerinden farklı olarak sözleşmeyi noter huzurunda imzaladıklarını ancak yine de dolandırıldıklarını söyledi. Bugüne kadar satın aldıkları yerde konaklayamadıklarını belirten ateş, kalmak istediklerinde kendilerinden bir de ücret istendiğini söyledi.



H.A.Y. ise “Bize aldığımızda vaat edilenlerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi bizi enayi yerine koydular. O zaman ‘Satabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz. Tapusunu 1 ay içerisinde veririz’ dediler ama ne tapu verildi ne de diğer sözler yerine getirildi. Ama duyduğumuza göre aynı yeri satmaya devam ediyorlar aynı vaatlerle. 2019'dan bu yana hiç kalmadık. Kalmak istediğimizde türlü bahaneler uydurup para istediler” diye konuştu.

S.K. ise otel yetkililerin kendilerine devre mülkü tatlı dille sattıklarını ancak her kalmak istediğinde “Covid var, tadilat var” gibi türlü bahanelerle karşılaştıklarını söyledi.

DHA