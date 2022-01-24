Yoğun kar yağışına rağmen ucuz ekmek kuyruğu!
İstanbul'da karlı ve fırtınalı havaya rağmen halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Ekmeğe gelen zamlarların ardından halk ekmek büfelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar kar kış dinlemedi.
“SARAY’A SORSAN VARLIK KUYRUĞU DER”
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, İstanbul’da karlı havaya rağmen oluşan ucuz ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı.
Özkan, paylaşımından yurttaşların kara kışta halk ekmek kuyruğunda olduğunu belirterek “Saray’a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli” ifadelerine yer verdi.
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