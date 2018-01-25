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  3. 25 Ocak 2018 22:18

Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar

Avcılar Metrobüs Durağında akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedneiyle metrobüs araçlarının dolu gelmesi yolcuları isyan ettirdi.

Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar
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Avcılar Metrobüs Durağında, akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesine yolcular isyan etti. Durumu protesto eden yolcular metrobüs yolunu kapattı. Zincirlikuyu istikametinde yaklaşık 15 dakika seferler yapılamazken metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

Avcılar Merobüs Durağı'nda saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsülerin dolu olması durakta bekleyen yolcuları isyan ettirdi. Bir grup yolcu, metrobüs araçların önüne geçerek yolu kapattı.

YOLU KAPATTILAR

Yaklaşık 15 dakika boyunca Zincirli istikametinde metrobüs seferleri durdu. Art arda gelen metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa iki boş metrobüs aracının gelmesiyle yolcular eylemlerini sonlandırdı.  

"BUNA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Bir yolcu, "Sabah bu yoğunluk akşam bu yoğunluk, yetersiz mi bu metrobüs nedir bu yani? Buna bir çare bulunması lazım." dedi.

DHA

durak , avcılar , yoğunluk , metrobüs
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