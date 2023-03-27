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YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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ÖSYM tarafından dün gerçekleşen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıldı. 138 bin 27 adayın başvurduğu sınavda temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan'da sona erecek.

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavı’na 138 bin 27 aday katıldı.

Lefkoşa ve Bişkek ile 79 ilde düzenlenen sınavda 19 bin 363 kişi görev alırken sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanıldı.

SONUÇLAR 14 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Sabah 10.15’te düzenlenen sınavda İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanından sorular soruldu.

Sınavda 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilen adayların sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.

YÖKDİL sınavının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin sitesinde (https://ais.osym.gov.tr internet) erişime açıldı. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

 

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