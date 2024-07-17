  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YÖK'ten özel üniversitelere ücret uyarısı

YÖK'ten özel üniversitelere ücret uyarısı

YÖK'ten özel üniversitelere ücret uyarısı
Güncelleme:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerine öğrenim ücretleri konusunda uyarıda bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlangıcı öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada "Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerden başta geleni öğrenim ücretleri geliyor." ifadelerine yer verildi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kazanç amacıyla kurulmadığının altını çizen Özvar, "Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir." dedi.

12 AYLIK TÜFE ORANI

Yükseköğretim Kurulu 10.07.2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerine karar verdi:

“1) Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,

2) Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,

3) İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,

4) Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları

5) İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı”

Vakıf üniversitelerinden rekor zamVakıf üniversitelerinden rekor zamGüncel

 

Etiketler yök Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek'' Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek'' İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi
Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti Trump’a bir suikast girişimi daha Trump’a bir suikast girişimi daha Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara