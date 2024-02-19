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Yolcu yastığına saklı uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Yolcu yastığına saklı uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
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Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya'da, boyuna takılan yolcu yastığında 6 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. İl dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada boyuna takılan seyahat yastıkları içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Etiketler uyuşturucu Tutuklama antalya
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