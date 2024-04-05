YRP'den çok konuşulacak AK Parti iddiası: Çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, AK Parti ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

2024 yerel seçim sonuçlarının en çok konuşulan partisi olan Yeniden Refah cephesinden gündem yaratacak bir AK Parti çıkışı daha geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında “AK Parti’den ayrılanlara bir çağrınız olur mu?” sorusuna verdiği yanıtta ses getirecek bir çıkış yaptı.

Aydal, çağrısının sadece AK Partililere değil DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’ne de olduğunu belirterek çok çarpıcı şu ifadeleri kullandı:

“Burası baba ocağı, hoş geldiler. Sadece o değil eğer arzu ederlerse DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden de… Teknik olarak düşündüğünüzde aynı hedefe doğru hizmet edilecekse nasılsa uzlaşma yolu bulunup Meclis’te çok da büyük bir grup kurulabilir. Bunda Türkiye’nin faydası olur kötülüğü olmaz. Daha önce bu katılım olmadı ama o günün şartları farklıdır, bugünün şartları farklıdır.

"AK Parti’den çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz."

AK Parti’den çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz. O günün de çok uzak olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu destekleyen en önemli veri elimizde hükümetin önümüzdeki 4 yılı sürdürebilecek ekonomik potansiyelinin olmamasıdır. Kendi yazdıkları programa bile uyamıyorlar. Dolayısıyla istedikleri kadar farklı cümlelerin arkasına sığınsınlar olmaz.

"4 yıl daha bu hükümetin ayakta kalma şansının olmadığını biliyorum"

Çok doğru olmayan hayalci varsayımlar üzerine gidiyorlar. Enflasyon bu sene yüzde 65 seneye yüzde 33’e düşecek, 2026’da da yüzde 8 buçuğa düşecek. Gerçekten buna kendileri inanıyor mu çok emin değilim ama inanmadıklarını biliyorum. Bunun böyle olmadığı memura maaşın hiçbir biçimde artmadığı emeklilerin yerlerde süründüğü bir dönemde o dedikleri gibi ben 4 yıl daha bu hükümetin ayakta kalma şansının olmadığını biliyorum.

Erken seçim olur mu?

Peki bu yeni bir seçimi çağrıştırır mı. Ben şahsi görüşümü dile getiriyorum henüz erkendir. Toplum bir ölçüde seçimden bıkmıştır. Kaldı ki 2 yılını tamamlamayan vekillerin bir daha seçilemeyeceğini düşünen AK Partili vekillerin özellikle seçimden son sürat kaçacaklarını düşünüyorum. Olan zamanı sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir ama Türkiye’nin şartları buna müsaade etmez. Çok değil bir buçuk iki yıl içerisinde yine seçim konuşmaları olacaktır.”