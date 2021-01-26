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  3. 26 Ocak 2021 17:23

YSK 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi

YSK seçime girme yeterliliğine 17 partinin sahip olduğuna karar verdi. Genç Parti ile MYP'nin eklenmesiyle bu yıl ocak ayı itibarıyla seçime girebilecek parti sayısı 17'ye yükseldi.

YSK 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle  17'ye yükseldi.

YSK kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partiler şunları: İYİ Parti, AK Parti, Anavatan Partisi, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, Genç Parti, HDP, Hürdava Partisi, MHP, MYP, Saadet Partisi, TKP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. 

AK Partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise haziran ayında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.

 Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.

HDP , AK Parti , CHP , BBP , Vatan Partisi , Saadet Partisi , MHP , TKP , BTP , DSP , DP , İYİ Parti , Anavatan Partisi , Genç Parti , Hürdava Partisi , MYP , Yeniden Refah Partisi
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