YSK 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle 17'ye yükseldi.

YSK kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partiler şunları: İYİ Parti, AK Parti, Anavatan Partisi, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, Genç Parti, HDP, Hürdava Partisi, MHP, MYP, Saadet Partisi, TKP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

AK Partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise haziran ayında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.

Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.