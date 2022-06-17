YSK, ''Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir mi'' sorusuna bu yanıtla, yanıt vermedi

Yüksek Seçim Kurulu, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) ‘cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği’ yönündeki sorusunu seçim takviminin açıklanmadığını gerekçe göstererek yanıtlamadı.

Liberal Demokrat Parti Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği” hakkında görüş almak istemiyle başvuru yaptı. YSK ise seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle ‘Görüş verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, söz konusu olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Seçim Kurulu, Liberal Demokrat Parti’nin; Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında görüş istemini seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle ‘Görüş verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.”