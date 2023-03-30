YSK, Erdoğan kararını bugün açıklayacak!

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazla ilgili kararını bugün verecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

YSK, seçim takvimine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli kararları ele alacak. Kurula bugüne değin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi de itiraz etti. YSK'ya itiraz dilekçelerini veren partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını ileri sürerek, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Kurula verilen dilekçelerde, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, itiraz gerekçelerini anlatırken, ""Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçileceği hususu ilk defa 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017'de yapılan değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir." demişti.

AK PARTİ'DEN "ANAYASAYA UYGUN" AÇIKLAMASI

İtiraz eden partilerin bu iddialarına karşılık AK Parti Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olmadığını açıkladı. Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu görüşleri aktardı:

"Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.''

YSK İTİRAZLARI KARARA BAĞLAYACAK

YSK, partilerin itirazlarını bugün karara bağlayacak, ardından kesin listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kurulun seçim takvimine göre de yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.