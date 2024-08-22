  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yüksek karlı gizli fon davasında Fatih Terim'in ifadesine itiraz

Yüksek karlı gizli fon davasında Fatih Terim'in ifadesine itiraz

Yüksek karlı gizli fon davasında Fatih Terim'in ifadesine itiraz
Güncelleme:

''Yüksek karlı gizli fon'' davasında sanık S.E.'nin avukatı, Fatih Terim'in müşteki olarak alınan ifadesine usul itirazında bulundu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine sanık S.E.'ın avukatınca verilen dilekçede, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığı öne sürüldü.

Dilekçede, Terim'in ifadesinin alınması için yargılamayı yapan İstanbul'daki mahkemenin 10 Temmuz'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazdığı, Bodrum'daki mahkemenin de 17 Eylül'de duruşma yapma kararı aldığı, ancak bu duruşma tarihi beklenmeden 20 Ağustos'ta kapalı duruşmada ifade alındığı aktarıldı.

Dilekçede, Terim'in ifadesinin önceden belirlenen tarih dışında, kapalı duruşmada alınması nedeniyle soru sorma ve savunma haklarının kısıtlandığı belirtildi. Bu nedenle tarafların katılımına açık, belirlenmiş bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık S.E.'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra E.'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, E. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık E.'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, E.'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık S.E.'nin 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık E.'nin "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.

Diğer 6 sanığın ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık R.S.'nin de "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA

Etiketler fatih terim yüksek karlı gizli fon dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü
Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin