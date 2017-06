Yüksek lisans öğrencisi cinsel tacizi böyle anlattı

Bolu'da tez hazırlamak için evinde kalan yüksek lisans öğrencisi 29 yaşındaki N.D. adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Doç.Dr. M.D. hakim karşısına çıktı. N.D., kendisini yatağa savuran hocasının elinden tekme atarak kurtulduğunu ileri sürdü. Mahkeme, suçlamayı kabul etmeyen doçentin tutuklanmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Doç.Dr. M.D'nin evinde meydana geldi. Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayarak aynı bölümde yüksek lisansını yapan N.D., tez danışmanı Doç.Dr. M.D.'yi arayarak tezi ile ilgili görüşmek istediğini belirterek evine gitti. Evde eşi de bulunan Doç.Dr. M.D., sabahın ilk ışıklarına kadar N.D ile birlikte çalıştıktan sonra odalarına geçtiler. İddiaya göre Doç.Dr. M.D., sabah eşi işe gittikten sonra odasında giyinen genç kızı kapı aralığından bir süre izleyip sonra cinsel saldırıda bulundu. N.D., hocasına tekme atıp evden çıktı.

'İFTİRA ATTI'

N.D.'nin şikayeti üzerine Doç.Dr. M.D. hakkında, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Doç.Dr. M.D., hakim karşısına çıktı. Doç. Dr. M.D., tez danışmanlığını yaptığı öğrencisinin kendisine iftira attığını ileri sürerek şöyle dedi:

"Öğrenci klinik psikolojiden mezun olmadığı halde kendisine hasta görmesinin etik olmadığını söyledim. Uzmanlık eğitimi, deneyimi ve diploması yoktur. Buna rağmen klinikte hasta tedavi etmeye çalışıyordu. Ben bunun doğru olmadığını, hatalı teşhis ve tedaviye yol açacağını, hasta yakınlarına maddi ve manevi zarar vereceğini, mesleğin prestjinin zarar göreceğini söyledim. Bu yüzden bana iftira attı. Hakkımdaki iddiaların bundan kaynaklandığını düşünüyorum."

'YATAĞA SAVURDU, TEKME ATTIM'

N.D. ise Doç.Dr. M.D. ile evde sabahın ilk ışıklarına kadar ders çalıştıklarını söyleyerek, "Sabah saat 05.00'de hocamın eşi yattı. Biz saat 07.00'ye kadar çalışmaya devam ettik. Sabah hocam gelerek beni uyandırdı. Odada üzerimi giyiniyordum ve kapı tam kapanmıyordu. Üzerimde sadece iç çamaşırı vardı. Kapıdan bana baktığını gördüm ve kendisine 'Hocam giyiniyorum' dedim. Beni izlemeye başladı. 'Hocam giyiniyorum çıkar mısınız' dedim. Hızlıca üzerimi giyinip çıktığımda onu karşımda gördüm. Beni yandaki odaya götürüp bileğimden tutup yatağa doğru savurdu. Üzerime çıktı. 'Hocam yapmayın, bağıracağım' dedim. Sonrasında bacağına tekme attıktan sonra yana savrulmasıyla birlikte kalkıp çantamı almaya salona gittim. Arkamdan gelip çok pişman olduğunu söyledi" dedi.

TUTUKLANDI

Kızın olayı anlattığı yakın arkadaşları ile aynı bölümde görevli bir asistan duruşmada tanık olarak ifade verdi. Mahkeme heyeti, kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağına hükmederek sanık Doç.Dr. M.D'nin tutuklanmasına karar verildi.

N.D.'nin, Doç. Dr. M.D. hakkında rektörlüğe de dilekçeyle başvurarak şikayette bulunduğu, M.D. hakkında başlatılan ceza ve disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.