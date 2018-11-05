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  3. 05 Kasım 2018 17:41

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

TEM Otoyolu geçişinde düzenlenen oeprasyonda PKK'ya üye olmaktan aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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TEM Otoyolu İzmit geçişinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin bacağının mayına bastığıiçin koptuğu ve örgüt kampında bacağına protez takıldığı belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü üyeliğinden aranan ve Yunanistan'a kaçmak üzere Şırnak'tan yola çıkan 4 kişinin Kocaeli güzergahını kullanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 15.00 sularında İzmit Gültepe Mevkii İstanbul istikametinde aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.A'nın, 2005 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, bu silahlı faaliyetler sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu ve Kuzey Irak'ta bulunan Mahmur kampında örgüt tarafından tedavisinin yaptırılarak bacağına protez takıldığı öğrenildi. Ayrıca S.A.'nın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Terör amaçlı örgüte üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyet'te işlemleri tamamlanan S.A. ve kaçmasına yardım eden eşi P.A. ile İ.A, ve M.A. isimli şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

pkk , yunanistan , izmit
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