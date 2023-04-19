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Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 15 organizatör gözaltına alındı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 15 organizatör gözaltına alındı
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Ülke genelinde yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 organizatör gözaltına alınırken 731 göçmen de yakalandı.

29 bin 694 personelin katılımıyla toplam 6 bin 894 noktada yapılan uygulamada, 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere toplam 17 bin 867 yer kontrol edildi.

15 organizatör gözaltına alındı
Uygulamada 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 organizatör gözaltına alındı, 731 düzensiz göçmen yakalandı, 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 945 aranan kişi tespit edildi, 454’ü yabancı uyruklu ve 28’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 481 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 2 otomobil, tekne, 4 cep telefonu, 2 tarihi eser ve 5 sahte pasaport ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Etiketler kaçakçılık organizatör uygulama
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