Yüzbinlerce GSS prim borçlusunun borçlarını silecek torba yasa Meclis'e geliyor

Türkiye'de uzun yıllardır milyonlarca vatandaşın kabusu haline dönüşen ve 1 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiği açıklanan GSS prim borçlarını silecek yeni bir torba yasa tasarısı TBMM'ye geliyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'de GSS borcu olan 9 milyon vatandaşa SMS göndererek GSS prim borçlarının 1 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini duyurmuştu.

Ancak SGK SMS'lerle vatandaşa "borcunuzu ödeyin" çağrısı yaparken AK Parti iktidarının yaklaşık 400 bin kişinin, 250 milyon TL'lik bu borcu silmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

2022 ve 2023'te af gelmişti

Her yıl yeniden gündeme gelen GSS prim borçları için bugüne kadar 2 kez af çıkartılmıştı. AK Parti iktidarı GSS prim borçlarını ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için geriye dönük GSS borçları için ya silme ya da erteleme yöntemlerini hayata geçirmiş ve 2022 yılında 2012 yılı borçlarını, 2023 yılında ise 2013 yılı borçları silinmişti.

Öte yandan 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi. Geriye dönük 10 yıllık borçlar için de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "erteleme" yoluna gidilmişti.

Şimdi gözler yeniden Ankara'da...

Aralık ayında yayınlanması beklenen yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçim sıkıntısındaki milyonlarca vatandaşın 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları bir yıl daha ertelenmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi son olarak 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmış ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştı.

Bu sefer kararname değil torba yasa geliyor

Milliyet'in haberine göre, Ak Parti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifiyle 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. AK Parti’nin yaptığı çalışmaya göre yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyecek düzenleme kapsamında devlet, 250 milyon TL’lik alacaktan vazgeçmiş olacak.