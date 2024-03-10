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Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu

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Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli füzesi ATMACA, yine Türkiye'nin ilk yerli Turbojet Motoru olan KTJ 3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi 12'den vurarak testi başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli füzesi ATMACA, yine Türkiye'nin ilk yerli Turbojet Motoru olan KTJ 3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi 12'den vurarak testi başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen ATMACA Projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, hedef başarıyla vuruldu.

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli füzesi ATMACA, yine Türkiye'nin ilk yerli Turbojet Motoru olan KTJ 3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi 12'den vurarak testi başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli füzesi ATMACA, yine Türkiye'nin ilk yerli Turbojet Motoru olan KTJ 3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi 12'den vurarak testi başarıyla geçti.

İHA

Etiketler roketsan atmaca yerli füze
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