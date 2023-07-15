17 Temmuz haftası burç yorumları

Haftaya “yeniay fazı” ile başlıyoruz. Bunun anlamı; hafta başından itibaren biraz da duygusal yönü olan yenilikler getirme isteği, taze adımlar atma ya da planlar yapma eğiliminin yoğun olmasıdır. Ancak fazla aceleci davranmamak ve planların olgunlaşmasını beklemekte yarar vardır. Çünkü, Güneş’e karşıt açıda duran Pluto; diğer insanlarla farklılıkları ortaya dökmek, anlaşmazlık, geçimsizlik, dengesizlik ve uyumsuzluk yaratmak için kapıda hazır bekliyor.

Yeni planlarınıza ya da adımlarınıza yardımcı olacak yüksek sezgileriniz, yaratıcılığınız ya da sanatçı duygularınız; sizi daha insancıl, barışçı ve huzurlu başlangıçlara götürebilir. Ayrıca, yenilikleri ve değişimleri destekleyip coşku katan bir de Uranüs var. Dikkat etmeniz gerekenler; görüşme, yazışma konuşma gibi zihinsel olaylarda ölçüyü ve kontrolü elden bırakmamak olabilir.

Kadın erkek ilişkileri için de yoğun bir hafta olabilir. Ancak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karşı cinsle ilişkilerde ve özellikle de yaşlı-genç yakınlaşmalarında kuşak farkı ve görüş ayrılıkları sorun yaratabilir. İkili ilişkilerde; eğer aradaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirseniz ve dengeyi koruyabilirseniz, ilişkiyi kalıcı hale getirme olasılığı da vardır.

YÜKSELEN KOÇ: Eviniz, aileniz, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler hakkında yeni düşünceleriniz, heyecanlarınız, belki evde daha çok zaman geçirme isteği ya da yenileştirme planlarınız olabilir. Ancak meslek ve kariyer ortamı ile ya da yönetici birisi ile bu konuda görüş ayrılıkları, çekişmeler ya da inatlaşmalara girip dengeleri bozma olasılığı da vardır. Durumu fazla germeden karşılıklı uzlaşma yoluna gitmekte yarar vardır. Ev, aile ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili yenilik planlarında, duygularınız ve sezgileriniz ile yaratıcı işler yapabilir ve huzur duyabilirsiniz. Karşı cinsle yakınlaşmalar için; gizlilik, yaş farkı ya da farklı fikirler yüzünden tartışmalar olabilir. Flörtleşmeler ya da çocuklar hakkında ölçüsüz ve yanlış giden görüşmeler yaparak para kaybedebilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, dostlarınız, kısa eğitimler, kısa geziler ya da her türlü iletişimleriniz için bir yenilik getirmek isteyebileceğiniz, heyecanlı günler olabilir. Ancak bu konuda, uzaktaki bir yöneticiyle fikir ayrılığı, anlaşmazlık, çekişme ya da inatlaşma içine girme olasılığı da vardır. İpi germek yerine, akışa bırakmak daha doğrudur. Yakın çevre dostları ve yeni iletişimler kurma konusundaki gelişmeler, sizi aynı zamanda huzur verici ve barışçı insanlarla yeni ve yaratıcı gruplaşmalara da götürebilir. Ancak dikkat, sosyal gruplaşmalar içinde karşı cinsle yakınlaşma arayışları bu günlerde zararlıdır. Çekişme, fikir ayrılığı, yaş farkı ve anlaşmazlıklar daha ağır basıyor gibidir. Aile içindeki gereksiz tartışmalar, para ve saygınlık kaybı getirebilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Para kazanma yolları, harcamalar, alacaklar, borçlar, yatırımlar ya da birikimlerle ilgili heyecan verici yeni adımlar atmak ya da yeni planlar yapmak isteyeceğiniz günlerdir. Ancak dikkat; cinsel yaşamınız, başkaları ile ortaklı paralar, bir tehlike ya da önemli bir sağlık sorunu yüzünden para konularında; dengesiz durumlar, diğerleri ile tartışmalı durumlar ya da görüş ayrılıkları olabilir. Olaylar ya da kişilerle inatlaşmak yerine, akışa bırakmak daha iyidir. Para konularında; meslek ortamı ya da barışçı ve huzurlu yönetici ilişkileri bu dönemde sizi mutlu edebilir. Yöneticilerle aile içindeki kadın-erkek konularını karşı karşıya getirmek ise dengesiz durumlara neden olabilir. Yakın çevre dostlarınızla kuracağınız iletişimlerde, ölçüsüz ve abartılı durumlar can sıkabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta; kendiniz, dış görünümünüz, yaşamınıza getirmek istediğiniz yenilikler ve heyecan getiren hareketler için nasıl bir adım atacağınızı düşünüyor olacaksınız. Ancak; eş, sevgili ya da yakın ikili ilişki konusu, çoğu zaman olduğu gibi yine karşınızda durup size muhalefet ediyor. Görüş ayrılıklarında ya da inatlaşmalarda tutuculuğu bırakıp, daha esnek ve akılcı olmayı denemelisiniz. Yabancılar, uzaktakiler, dinsel inançlar ya da soyut kavramlar; yaşamınıza getirmek istediğiniz yenilikler için size daha çok yardımcı olabilir. Ancak onlarla da kadın-erkek ilişki arayışları sakıncalı, uyumsuz ve tartışmalıdır. Ayrıca, bu hafta sosyal gruplaşmalar üzerinden bildiğiniz, ancak çok iyi tanımadığınız kişilerle kontrolsüz para anlaşmaları yapmayın, kaybedersiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta içsel durumunuz, psikolojiniz, sanat çalışmaları, diğerleri ile yardımlaşmalar, gizli işler, ilişkiler ya da başkalarından gizli tutmak istediğiniz sırlarla ilgili yeni ve heyecan verici adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ancak sağlığınız ya da iş ortamındaki birisi, bu alandaki yenileşmeye ya da gelişmeye karşı duruyor gibidir. Bir başkası ile ya da kendi sağlığınız ile inatlaşmadan, ruhsal durumunuzu akışa bırakmak en iyisi olacaktır. Gizli cinsel yakınlaşmalar, gizli ayinler ya da gizli yapılan fizik ötesi çalışmalar için şanslı haftadır. Ancak yine de yaşlı-genç yakınlaşmalarına dikkat etmek gerekir. Çünkü, fikir ayrılığı ve görüş farklılıkları gündeme gelebilir. Dikkat; yöneticilerle gereksiz yere uzatılan tartışmalar ve ölçüsüzlük meslek ve kariyere zarar verebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz sosyal gruplaşmalarda, bu hafta yenilikler yapma ve heyecan veren adımlar atma isteğiniz gündeme gelebilir. Ancak bu konuda, kendi kişisel zevklerinizden ve eğlence anlayışınızdan vaz geçmek ya da değişime gitmek zorunda kalabilirsiniz. Dengede kalmak iyidir. Sosyal gruplardan romantik ve huzur verici bir bağlantı kurma şansı da vardır. Bunun kalıcı olmasını istiyorsanız, karşı cinsle inatlaşmaktan, çekişmekten vaz geçmeli ve daha yapıcı olmalısınız. Uzaktaki birisi, bir yabancı, uzak bir yolculuk, dinsel inançlar, davalar ya da eğitimlerle ilgili bir haber ya da anlaşmazlık bu hafta can sıkıcı olabilir. Abartılı ve ölçüsüz durumlardan ya da gerçeklerden kopuk olan gizli anlaşmalar imzalamayın ve bu gibi görüşmelerden uzak durun.

YÜKSELEN TERAZİ: Meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum ya da yönetici ilişkilerinde yeni heyecan verici adımlar atmak ya da yeni planlar yapmak isteyebileceğiniz haftadır. Ancak aile içinden biriyle bu konuda fikir ayrılıklarınız ve inatlaşmalar var. Bu görüş ayrılığını dengeye getirmelisiniz. Yoksa üzücü bir küsmeye ya da zorlanmaya dönüşebilir. Yenileşme düşünceleriniz, iş ortamında size yeni bir mutluluk ve barış getirecek, çalışanlarla aranızda huzur sağlayacak. Ancak sosyal gruplaşmalardaki kadın-erkek ilişki arayışları ya da yaşlı-genç çekişmeleri özellikle iş ortamı için sakıncalı olabilir. Dengeyi bozmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca, sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşma arayışları ya da para amaçlı yapacağınız görüşmeler ölçülü olmak zorundadır.

YÜKSELEN AKREP: Uzaktaki birisi, uzaktaki konular, yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk davaları ya da eğitimlerle ilgili olarak yeni ve heyecanlı bir başlangıç yapmak, yeni planlamalar ve adımlar atmak isteyebileceğiniz bir haftadır. Ancak bu konularla ilgili olarak; bir aile büyüğü, yakın akraba, kardeş ya da dost ile fikir ayrılığınız vardır. İnatlaşmaya devam etmeden uzlaşmak, sizin yararınızadır. Kişisel zevkler, eğlence, flörtleşmeler ya da çocuklar sizin yenileşme arayışlarınıza olumlu destek veriyor. Sosyal gruplaşma alanından flörtleşme ve kadın-erkek ilişki arayışları bu hafta yararlı değildir. Çünkü zıtlaşmalar, faklı fikirler ya da yaş farkı dengesiz durumlar doğuracak gibi görünüyor. Meslek ve kariyer ortamındaki görüşme ve anlaşmalar ile eş ve sevgili konusu arasındaki abartılı ve ölçüsüz durumlar; hem mesleğe, hem de yakın ilişkiye zarar verebilir.

YÜKSELEN YAY: Miras, vergi, sigorta, fizik ötesi konular, eşinizin parası, ortaklı paralar ya da cinsel yakınlaşmalarla ilgili yapmak istediğiniz heyecanlı yenilikler ve atmak isteyeceğiniz yeni adımlar olabilir. Bu yenilikleri yaparken, kendi paranızı kullanma ya da bir miktar para kaybetme tehlikesi olabilir. Dengeli giderseniz, sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada; aile, ev, aile mirası, aile büyükleri gibi konular, yenileşme planlarınıza; barış, huzur ve mutluluk verecektir. Ev ve ailenin tadını çıkarma zamanıdır. Ancak yine de otorite kişi ya da yönetim ile bu konularda ve kadın-erkek konularında tartışmaya ya da inatlaşmaya girmemek gerekir. Birisinin bakımı, sağlık, iş ortamı ya da yanınızda çalışanlar hakkında, uzaktaki biriyle yaptığınız görüşme ve anlaşma suya düşecek gibi görünüyor.

YÜKSELEN OĞLAK: Eşiniz, sevgiliniz, ortağınız ya da en yakın ikili ilişkiniz hakkında, bu hafta yenilik arayışında ve heyecanlı yeni adımlar atma isteğinde olabilirsiniz. Ancak; inatçı yapınız ve onları yönetme isteğiniz buna karşı duruyor gibidir. Onlara davranışlarınızı yumuşatmaz ve anlayış göstermezseniz, küsme ve kopmalar kapıda bekliyor olacak. Eş sevgili gibi yakın ilişkinizde planladığınız yeniliklere en büyük desteği, akraba ya da yakın dostlardan bulabilir, sevgi ve huzur duyabilirsiniz. Yakın çevre dostları ile uzaktan yeni bir sevgili arayışlarınız arasında; fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olabilir. Özellikle yaş farkının olduğu kadın-erkek ilişki arayışlarında sıkıntı görünüyor. Çocuklar ya da flörtleşmelerle ilgili genel olarak yanlış giden görüşme ve anlaşmalardan korunmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: İş ortamında ya da sağlık alanında yeni ve heyecan veren bir başlangıç yapma isteğiniz var. Ancak, diğerleri ile görüş farklılıkları, inatçılık, liderlik gösterme ve yönetme isteği yüzünden karşılıklı inatlaşmalar başarı şansını azaltır ve psikolojik sıkıntı yaratabilir. Buna bir denge bulmak gerekiyor. İş ortamında başlangıç ve yenilik planları yaparken; yaratıcı duygu ve sezgilerinizi kullanarak para kazanma şansı da vardır. Aile, eş, sevgili arasında; fazla konuşmaktan, aşırılıklardan ve ölçüsüz diyaloglardan kaçının. Eş, sevgili ya da yakınlaşmalarda, yaş farkı ve farklı bakışlar yüzünden anlaşmazlık, geçimsizlik ya da dengesiz durumlar olabilir. Özellikle para konusundaki fikir ayrılıkları yüzünden; kısıtlanmamak ve küsmemek için dengeyi korumalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler ve çocuklar hakkında heyecan veren yeni başlangıç fikirleriniz olabilir. Ancak bu konulardaki düşünceleriniz ile gruplaşma arkadaşlarınızın fikirleri, birbirinden farklı. Bu yüzden özellikle eğlence yaşamı konusunda, onlarla ters düşme olasılığınız vardır. İnatlaşmak yerine uyum göstermek daha iyidir. Yoksa, gruplardan ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Yapacağınız başlangıçlar için iyi niyetli, ince, nazik davranışlar, barışçı ve huzur veren bir kişilik göstermek önemli başarılara kapı açabilir. Karşı cinsle fikir ayrılıkları, farklı bakışlar, geçimsizlik, inatlaşma ve katılık gösterme yüzünden; dengesiz ve ayarsız durumlara düşme olasılığı vardır. Daha esnek olmanız ve ona anlayış göstermeniz gerekiyor.