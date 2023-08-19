21 Ağustos haftası burç yorumları

Hafta sonu günlerinden başlayıp, hafta ortasına kadar devam edecek olan ve kadersel bir bağlantı oluşturduğu için “Tanrı’nın Parmağı” adı verilen açı kalıbı, özellikle Aslan burcu evinizin konularında huzursuzluk ve psikolojik sıkıntılarla kendini gösterecek. Bu açı kalıbı; bilinçaltından ya da geçmişten gelen ve birbirinden farklı olan konular nedeniyle, günlük yaşamda ilgisiz bir alanda, yani Aslan burcu evinizde; tatsızlıklar, yanılgılar, düş kırıklığı huzursuzluk, çözümsüzlük, vazgeçme zorunluluğu ya da baskılar yaratarak kendini gösterir. Geçmişten ya da bilinçaltından gelen huzursuzluğun gizli kaynağını doğru saptadığınızda, sade ve dürüst bir kabullenişle birlikte üstesinden gelebilirsiniz. Bu dönemde duygu ve sezgileriniz sizi gizli inançlara, gizli ilişkilere ya da yeraltı konulara doğru çekebilir. İnsanları yönetme isteğiniz olabilir. Perşembe günü ile birlikte Güneş Başak burcuna geçiyor ve Tanrı’nın Parmağı etkisini kaybediyor. Bunun yerine, özellikle Başak burcunun durduğu evinizin konularında daha akılcı, gerçekçi, planlı, detaycı ve araştırmacı eğilimleriniz kendini göstermeye başlayacak.

Haftanın diğer önemli göksel yerleşimi, yine hafta sonu günlerinden başlayıp, iki haftaya yakın zaman devam edecek olan toprak elementi burçlarınızın (Oğlak, Boğa ve Başak) bulunduğu ev konularındaki büyük üçgen açı kalıbıdır. Bu evlerin konularında; şans, kolaylık, büyüme, genişleme, kazançlı çıkma, teknolojik ve sosyal yenilikler, iletişimler, görüşmeler, kazançlı anlaşmalar, karizma, çekicilik ve cinsel yaşamda hareketlenme görebilirsiniz. Ayrıca eğer, duygu ve mantık, sezgiler ve gerçekler arasındaki dengeyi korursanız, Balık burcu evinizin konuları da bu şanslı konumlanmaya eşlik ediyor. Dikkat etmeniz gereken konu ise; özellikle Boğa burcu evinizdeki; hızlı gelişen, beklenmedik aşırı durumlar, kazalar ya da krizlere karşı daha yavaş, sakin ve düşünerek adımlar atmanız ve ölçüyü kaçırmamanız gerektiğidir.

YÜKSELEN KOÇ: Doğum haritanızın; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşmeler, yarışmalar, spekülatif para hareketleri, kendi benliğinizi ortaya koyma isteğiniz ya da danışmanlık yapma gibi alanlarında; nedensiz bir iç sıkıntısı, yanılgı, üzüntü, huzursuzluk, baskı altında kalma ya da bir şeyi zorla geride bırakma isteksizliği duyguları olacak. Perşembe günü ile birlikte, yoğunlaştığınız konular; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını yaptığınız kişiler, görev ve sorumluluklar üzerinde odaklanacak. Bu alanda daha gerçekçi, detaycı ve planlı araştırmalar yapmak isteyeceksiniz. Şanslı olduğunuz konular; iş, sağlık, para kazanma, meslek, kariyer, gelecek planları ve yönetici ilişkileridir. Para harcama konusunda daha ölçülü, kontrollü ve yavaş olmalısınız. Düşüncesiz ve ani verilen kararlar para kaybettirir.

YÜKSELEN BOĞA: Doğum haritanızın; ev, aile, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler ve aile yadigarları konularında nedensiz yere bir iç sıkıntısı, huzursuzluk, üzüntü, yanılgı duygusu, baskı altında hissetme ya da bir şeyi zorla geride bırakma duygusu sizi rahatsız edebilir. Perşembe ile birlikte bu duygu, yerini daha eğlenceli konulara, gezilere, zevkli uğraşlara, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konulara bırakacak. Bu alanda daha gerçekçi, mantıklı, planlı, düzenli, detaycı ve araştırmacı olmak isteyeceksiniz. Genelde daha şanslı olduğunuz konular; Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, sevgili arayışları, kendi benliğinizi çevreye gösterme, uzaktakiler, yabancı ülkeler ve yabancı kişilerdir. Kişiliğinizin inatçı ve aşırı yanlarını, beklenmedik biçimde diğer kişilere de gösterme refleksleriniz, durduk yerde kriz çıkarmaktan başka hiç bir işe yaramaz.

YÜKSELEN İKİZLER: Doğum haritanızın; kardeşler, yakın akrabalar, dostlar, kısa geziler, zihinsel etkinlikleriniz, konuşma, okuma, yazma ya da diğer iletişimleriniz hakkında; sebebini tam bilmediğiniz, geçmişten ya da bilinçaltından gelen bir neden yüzünden; üzüntü, huzursuzluk, yanılgı, düş kırıklığı, bir şeyi geride bırakma zorunluluğu ya da baskı altında kalma duygusu olarak karşınıza çıkabilir. Perşembe gününden başlayarak, Güneş Başak burcuna geçtiğinde bu konularındaki sıkıntı sona erecek ve aile ev gibi konularda daha gerçekçi, mantıklı, detaycı ve araştırmacı yanlarınız ortaya çıkacak. Genel olarak; aile, ev, aile yadigarları, miras, cinsellik, gizli saklı konular ya da yenilikçi sanatlar hakkında şanslısınız. Ancak dikkat, bunlar arasında; aile, yakın dostlar ya da akrabalar ile direkt bağlantılı olan gizli saklı işler ve ilişkiler bu hafta tehlikelidir. Ölçüsüz ve skandal durumlara ya da kazalara neden olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Doğum haritanızın; para kazanma, maddi değeri olan şeyler, alacaklar, borçlar, yatırımlar ya da birikimlerle ilgili konularında nedensiz bir huzursuzluk ya da üzüntü hissedebilirsiniz. Bunlar, ilgisiz bir konuda, geçmişten ya da bilinçaltından gelen bir neden yüzünden ortaya çıkan; yanılgı, düş kırıklığı, bir şeyi geride bırakma zorunluluğu ya da baskı altına kalma duygusudur. Perşembe gününden başlayarak, Güneş Başak burcuna geçtiğinde, bu konularındaki sıkıntı sona erecek ve yakın dostlar, akrabalar, okuma, yazma, iletişim kurma gibi konularda daha mantıklı, gerçekçi, detaycı ve araştırmacı yanlarınız ortaya çıkacak. Genel olarak; yakın çevre, iletişimler, sosyal gruplaşmalar ve eş ya da sevgili gibi yakın ilişkiler konularında şanslısınız. Ancak sosyal gruplaşmalardaki ölçüsüzlüğünüz yüzünden; para kaybetme ve yakın dostlarla kriz ya da kazalara dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Doğum haritanızın; direkt kendinizle ve çevrenizle ilgili alanında, genel sağlığınızı ve yaygın davranış alışkanlıklarınızı ilgilendiren konularında; huzursuzluk, baskı, üzüntü, geride bırakmanız gereken şeyler ya da nedenini bilmediğiniz bilinçaltından gelen sıkıntılar hissedebilirsiniz. Perşembe günü ile birlikte canınızı sıkan bu durumdan kurtulabilir ve para konularına ağırlık verebilirsiniz. Çünkü maddi konularda; daha gerçekçi, mantıklı, araştırmacı ve detaycı olmak isteyeceğiniz merak uyandıran günler başlıyor. Genel olarak; para, yatırımlar, birikimler, iş, iş ortamı, meslek, kariyer ve gelecek planlarında şanslı zamandır. Çevrenize karşı emirler verme alışkanlığınız; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planlarınızda beklenmedik kayıplara, aşırı durumlara ve krizlere yol açabilir. Perşembeden sonra buna para kayıpları da eklenebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Doğum haritanızın; gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar, hastaneler, bilinçaltı, korkular, rüyalar, sanat ya da inançlar gibi soyut kavramlarla ilgili konularında; nedenini bilmediğiniz ama sizi huzursuz eden, üzüntü duyduğunuz, zorunlu olarak geride bırakma duygusu ya da baskı altında hissetme gibi sıkıntılar var. Perşembe günü Güneş’in Başak burcuna geçişi ile bilinçaltından gelen bu depresif duygular sona erip, yerini kendinize ve çevrenize odaklanmaya bırakacak. Çevreniz yeniden; detaycı, araştırmacı, hesapçı, planlı, güvenilir ve gerçekçi yüzünüzü görebilir. Genel olarak; çevresel ilişkileriniz, genel sağlığınız, kişisel zevkler, flörtleşmeler, çocuklar, yabancılar, uzaktaki kişiler ya da yabancı ülkeler konusunda şanslısınız. Ancak; uzaktaki kişilerle gizli aşklar, abartılı detaycılık ya da uzun yolculuklar kazalara ve aşırı durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Doğum haritanızın; sosyal gruplaşmalar, ekip çalışmaları, toplantılar, grup etkinlikleri gibi sosyalleşme alanlarını ilgilendiren konularda; geçmişten gelen bir huzursuzluk, üzüntü, baskı altında hissetme ya da zorunlu olarak geride bırakma duygusu yaşayabilirsiniz. Perşembe günü Güneş Başak burcuna ve daha soyut kavramların olduğu alana geçince, artık bu nedensiz üzüntüler ve baskı altındaki duygular, yerini soyut kavramlar üzerinde daha gerçekçi, mantıklı ve detaycı araştırmalar yapma isteğine bırakacak. Genel olarak şanslı konularınız; inançlar, soyut kavramlar, sanat, gizli ilişkiler, cinsel yakınlaşmalar, miras, aile, ev, ya da doğup büyüdüğünüz yerler hakkındadır. Dikkat… Beklenmedik cinsel yakınlaşmalarda ya da başkalarının parası hakkında skandal durumlar ve tehlikeler yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN AKREP: Doğum haritanızın; meslek, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkileri ilgilendiren konularında; nedenini tam bilmediğiniz iç sıkıntısı, huzursuzluk ve baskı altında hissetme ya da bir şeyi geride bırakma zorunluluğu duygusu olabilir. Perşembe günüyle birlikte, bu duygular sona erip, yerini daha sosyal alanlara yönelme isteğine bırakacak. Gruplaşma arkadaşlıkları hakkında; daha gerçekçi, mantıklı, araştırmacı ve detaycı arayışlarda olacaksınız. Genel olarak şanslı konularınız; Sosyal çevreler, toplantılar, daha yakın çevre dostlukları, eş ya da sevgili gibi en yakın ilişkilerinizle ilgilidir. Ancak dikkat, eş ya da sevgili ilişkilerindeki beklenmedik aşırı durumlar; meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde kaza, kriz ve tehlikeli durumlar yaratabilir. Sonrasında, gruplaşma ilişkilerine zarar verebilir. Bu yüzden, eş ya da sevgili konusunda; daha yavaş, kontrollü ve ölçülü olmak gerekir.

YÜKSELEN YAY: Doğum haritanızın; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, kültür, davalar, büyük planlarınız ve amaçlarınız gibi konularında; nedensiz huzursuzluk ve üzüntü duyabileceğiniz günlerdir. Bu konularda sanki bir şeyleri geride bırakmaya zorlanıyor ya da kendinizi baskı altında hissediyor gibi kırılgan ve aldanmaya yakınsınız. Perşembe günüyle birlikte ilgi ve yoğunlaşma alanınız meslek, kariyer, gelecek planları ve yöneticilerle olan ilişkiler üzerine odaklanıyor. Bu alanda daha gerçekçi düşünme, yöneticilerle ya da devletle ilişkiye geçme ve akılcı gelecek planları yapma isteği duyacaksınız. Genelde şanslı olduğunuz konular; meslek, kariyer, gelecek planları, yönetici ilişkileri, iş, iş ortamı ve para kazanmak üzerinde parlıyor. İş ve sağlık alanında; beklenmedik aşırı durumlara, kaza ya da krizlere karşı yavaş ve ölçülü olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Doğum haritanızın; başkalarının parası, miras, vergi, sigorta, bilinçaltı, fizik ötesi alan ya da cinsellikle ilgili konularında nedensiz endişeler, huzursuzluk, düş kırıklığı duygusu, mutsuzluk, bir şeyi zorla bırakma ya da baskı altında hissetme gibi duygular olabilir. Perşembe günü ile birlikte bunlar sona erip, yerini; uzun yolculuklar, yabancılar, uzaktakiler, kültür ve eğitimler gibi alanlara bırakacak. Bu alanlarda daha gerçekçi, mantıklı, planlı, düzenli ve araştırmacı arayışlarda olacaksınız. Genelde şanslı olduğunuz konular; yabancılar, uzaktakiler, uzun geziler, büyük planlarınız, kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler, çocuklar ve kendi benliğinizi çevrenize başarı ile göstermek ve çevrede ilgi oldağı olup saygı görmekle ilgilidir. Flörtleşme konularında beklenmedik skandal ya da aşırı durumlara düşmemek için yavaş ve ölçülü olmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Doğum haritanızın; eş, sevgili, ortak gibi en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz hakkında; nedenini bilmediğiniz bir iç sıkıntısı, huzursuzluk, bilinçaltı korkuları, yanılgı, üzüntü ya da baskı altında kalma duygusu hissedebilirsiniz. Perşembe ile birlikte bunlar sona erip, yerini daha ağırlıklı olarak; başkalarının paraları ile ilgilenmeye, miras, vergi, sigorta gibi konulara ya da cinsel konulara bırakacak. Bu alanlarda daha hesapçı, detaycı, araştırmacı ve sorgulayıcı olacaksınız. Genelde şanslı olduğunuz konular; miras, vergi, başkalarının parası, cinsellik, aile, ev, aile yadigarları, bilinçaltı konular, gizli saklı ilişkiler, inançlar ve sanat gibi soyut kavramlardır. Aile, ev, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili kontrolsüz, ölçüsüz ve beklenmedik kararlar vermeyin. Çünkü, kazalar ya da tehlikeli ve aşırı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır.

YÜKSELEN BALIK: Doğum haritanızın; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını yaptığınız kişiler, sağlık konuları, görev ve sorumluluklarınız ya da günlük sıradan işleriniz hakkında; nedenini bilmediğiniz bir iç sıkıntısı, huzursuzluk, üzüntü, yanılgı ve baskı altında kalma duygusu ya da bir şeyi zorla değiştirme isteksizliği hissedebilirsiniz. Perşembe ile birlikte odaklandığınız bu konular yön değiştirip, eş ya da sevgili gibi yakın ikili ilişki üzerine taşınacak. Bu alanda daha gerçekçi, mantıklı, düzenli, araştırmacı ve detaycı olmak isteyeceksiniz. Genelde şanslı olduğunuz alanlar; eş ya da sevgili ilişkileri, kardeşler, yakın akraba ya da yakın dost çevresi ve uzaktan tanıdığınız kişilerle sosyal gruplaşmalar ve sosyal etkinlikler hakkındadır. Yakın çevre dostlarınız ile görüşmelerde ya da kısa gezilerde; ölçüsüzlüğe, beklenmedik aşırı durumlara ya da kazalara karşı yavaş ve kontrollü olmalısınız.