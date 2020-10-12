Oğuz Atay'ın kimsenin bilmediği Suna Kan hayranlığı

Usta yazar Oğuz Atay’ın mezun olduğu İTÜ’nün yıllığında geçen bir detay dikkat çekiyor...

Usta yazar Oğuz Atay tam 86 yıl önce bugün doğdu.

Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim gibi kitapların yazarı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay’ın hayatı dünyanın en popüler arama motoru olan Google tarafından Doodle olarak sunuldu.

Oğuz Atay’ın mezun olduğu İTÜ’nün yıllığında geçen bir detay ise dikkat çekiyor.

SUNA KAN’A HAYRANDI

Oğuz Atay’ın mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi yıllığında yazılanlara göre Atay keman virtüözü Suna Kan’ı çok beğenmekteydi.

UTANCINDAN ELBİSESİYLE UYUDU

Üç gece üst üste rüyasında Suna Kan’ın konserini dinlediğini görünce pijamalı oluşundan utanıp, dördüncü gece lacivert takım elbisesini giyerek uyudu.

İşte o yıllık ve Oğuz Atay için yazılanlar



