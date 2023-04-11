Sinema tarihinde bir ilk: Kleopatra ve III. Hattuşili aynı sahnede

Geçmişteki tüm karar alıcıların bize bir özür borcu yok mu? İfadesiyle çıkış yapan filmde Antik Mısır’ın son firavunu VII. Kleopatra ve Eski Krallık’ın en başarılı kralı III.Hattuşili’nin Sherlock Holmes tarafından yargılanmayı bekledikleri gün beyaz perdeye aktarıldı. Yirmi dakikalık kısa film olarak seyirciyle buluşacak olan “Vixerud” filminin devamı “Vixerud Z Raporu” adıyla tiyatroda sahnelenemeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Yusuf İpek’in yaptığı Ebru Cengiz Ergen’in yazıp yönettiği, görüntü yönetmenliği Sinematek Derneği Kurucu Başkanı Yücel Ünlü ve başarılı reklamlarıyla tanınan Ahmet Ekici tarafından üstlenilen Vixerud filminin çekimleri Çorum ve Ankara’da tamamlandı. Ödüllü make-up artist Serya Kaya ve Ankara Devlet Tiyatrosu makyözlerinden Oya Kadriye Polat'ın makyaj tasarımını üstlendiği Vixerud'un tüm müzikleri deneyimli prodüktör Ömercan Özüaydın'a emanet.

Kadrosunda tiyatrocular Neslihan Doğan, Ertan Gökçek ve Ramazan Yarar’ın yer aldığı film; sinema tarihinde daha önce değerlendirilmemiş olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Latince isim tercihiyle şaşırtan filmin konusunu Ebru Cengiz Ergen şöyle anlatıyor: “Geçmişteki tüm karar alıcıların bize bir özür borcu yok mu? Aslında üç bin yıllık hesaplaşmayı canlandırdığımız Vixerud’u bu cümle özetliyor. Dünya’nın her tarafında insanlık felaketlerle uğraşıyor. Toplumsal sorunlar, tabiatın öfkesi günümüzde bütün ülkelerde akıl almaz sorunlara yol açıyor. Ben bunun kümülatif yani birikimsel olarak geldiğine inanıyorum. Örneğin bin yıl önce alınan bir kararın sonuçları, günümüz toplumunu yani bizi birinci dereceden etkiliyor. Bunun farkında mıyız? Esasında geçmiş diye bir kavram yok. Çünkü yapılanlar ve yaptıklarımız birbirinin nedeni ve sonucu dolayısıyla hiçbirşey asla bitmez.

Üniversitede tarih eğitimi aldım ve yazarlık içgüdülerimle şundan eminim; M.Ö. 356’da doğan Büyük İskender ile M.S. 1533 yılında doğan I.Elizabeth’in dünyayı şekillendiren kararları arasında ilişki var. Süleyman Peygamber’in annesi Hititli Batşeba’dan yola çıkarak; 2.Dünya Savaşı’na kadar uzanan olayları analiz edebiliriz. İşte Vixerud ki Latince anlamı “Yaşadılar” buna dikkat çekiyor. Filmimizin bu versiyonu 20 dakika. Üç bin yıllık hesaplaşmanın gizem dolu habercisi. İngilizce altyazıyla yurt dışı platformlarda yayına girecek ve Türkiye’deki izleyicilerle ana diliyle Youtube kanalımızda buluşacak. Filmin devamını İpek Medya çatısı altında tiyatroya uyarlanacak. Bu yönüyle, akademide sık kullandığımız disiplinler arası işbirliği kavramını görsel sanatlara uyarlıyor olmak sinemacılık kariyerimde iftihar ettiğim bir karar diyebilirim.

Evrenin tılsımına inanıyorum ve ekip olarak bizi tebessüm ettiren mistik bir detay var.. Üniversitede Hitit çalıştım ve III.Hattuşili’nin eşi kraliçe Pudu-Hepa hakkında makalelerim var. Oyuncumuz Ertan Gökçek ile ilk karşılaştığımızda içimden “Bu adamda tam Hitit Kralı tipi var diye geçirmiştim ve ne tesadüftür ki Ertan Bey Çorum’lu olduğunu sonradan öğrendim. Yani Hitit İmparatorluğu’nun başkentinde dünyaya gelmiş. Şunu da eklemek isterim Kleopatra’yı canlandırmak dünyanın en kolay işi sayılmaz. Ayrıca biz bu filmde, Kleopatra’nın bilinen azametinin aksine; yargılanmayı bekleyen endişeli bir kraliçe, çocuklarına ihanetinin pişmanlığın yaşayan bir anne olarak görüyoruz. Dolayısıyla Neslihan Doğan’ın işi çok zordu ama buna rağmen tam olarak yansıtmak istediğimiz karakteri bize verdi.

Vixerud ile ilgili bana en çok sorulan soruların başında neden yargıç olarak Sherlock Holmes’u seçtiğim geilyor. Şaşırtıcı zekası ve sahip olduğu ileri dövüş teknikleriyle; ülkesini tehlikeye atanları yakalayan kurgusal karakter Sherlock Holmes’tan başka kim olabilirdi! Vixerud’un devamı olan Vixerud Z Raporu’nda Sherlock karakterinin aslında seyircinin kendisi; kurtardığı ülkenin de bizatihi insanın iç dünyası olduğunu anlayacağız.”