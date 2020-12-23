Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bu sonbaharda da ziyaretçileri sanat ve edebiyatla çevrimiçi olarak buluşturmaya devam ediyor. Aralık’ın dördüncü haftasında internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinliklerde 22 Aralık Salı günü Italo Calvino’nun romanı 'Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu' konuşuldu. 23 Aralık Çarşamba günü yapılacak Anadolu Uygarlıkları Konferansları’nda ise Karia uygarlığı konuşulacak.

25 Aralık Cuma günü yetişkinler için hazırlanan Karagöz Gösterisi “Büyülü Ağaç” ve 26 Aralık’ta çocuklar için hazırlanan “Çöp Canavarı” seyirci karşısında olacak.

UZAK MESAFELİ YAKIN OKUMALAR

Türk dili ve edebiyatı uzmanı Dr. Erkan Irmak’ın hazırlayıp sunduğu söyleşi dizisi “Uzak Mesafeli Yakın Okumalar”ın bu ay odağında Italo Calvino’nun 1979’da yayımladığı 'Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu' adlı yapıtı yer aldı.

“Uzak Mesafeli Yakın Okumalar” ilhamını Yapı Kredi Yayınları’nın “Modern Klasikler” başlıklı yayın dizisinden alıyor. Irmak, ayda bir kere sunduğu seminerde 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılda eserler vermiş ve adları bugün dünya edebiyatı pantheonuna yazılmış yabancı yazarların ve aynı dönemlerde ürün vermiş Türk edebiyatının ustalarının eserlerini çeşitli boyutlarda ele almayı amaçlıyor. 22 Aralık Salı günü saat 18:00’da herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen söyleşi Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalı üzerinden izlenebilir.

ANADOLU UYGARLIKLARI KONFERANSLARI

Tüpraş-YKY işbirliğiyle hazırlanan “Anadolu Uygarlıkları Serisi” kitap dizisi çerçevesinde düzenlenen Anadolu Uygarlıkları Konferansları’nın bu etkinliğinde Karialılar ele alınacak. Dizinin dokuzuncu kitabı olan ve YKY’den çıkan 'Karialılar: Denizcilerden Kent Kuruculara' kitabı kapsamında düzenlenen konferansın konuşmacıları, kitabı hazırlayan Olivier C. Henry ve Ayşe Belgin-Henry olacak. 23 Aralık Çarşamba günü saat: 18:00’da dizinin editörü Nihat Tekdemir’in moderatörlüğünde yapılacak konferansta Karia uygarlığı ele alınacak.

Toplam 12 kitaptan oluşan “Anadolu Uygarlıkları” serisi Anadolu’da yaşamış medeniyetlere dair en güncel araştırmaları bir araya getiren bir külliyat sunuyor. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılım sağlanabilir.

YETİŞKİNLER İÇİN KARAGÖZ GÖSTERİSİ

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan “Karagözüm İki Gözüm” sergisi süresince birbirinden renkli Karagöz gösterileri her yaştan izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Karagöz oyunlarının ana öğelerini epik bir yorumla bir araya getiren gösterinin hareket ağırlıklı kurgusuna Karagöz oyunlarının tipik özelliği olan çalgıları ‘nareke’ ve ‘def’ bolca yer alıyor.

Çevre kirliliğini konu alan “Büyülü Ağaç”, dünya sahnelerinde bugüne kadar 500’den fazla gösterim yaptı. “Karagözüm İki Gözüm” sergisi kapsamında 25 Aralık Cuma günü saat: 20:00’de yeniden izleyicisiyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletix’te.

ÇOCUKLAR İÇİN KARAGÖZ GÖSTERİSİ

26 Aralık Cumartesi günü saat: 16:00’da çocuk izleyici ile buluşacak olan “Çöp Canavarı” oyunu, kâh yeryüzünde, kâh denizin dibinde oradan oraya yüzen balıkların peşinde, kâh canavarın midesinde sindirilmeyi bekleyen çöplerin arasında geçiyor. Oyun için üretilen mekânlar ve kullanılan enstrümanların fantastik tınısı bir düşsel dünya oluşturuyor. Oyunun biletleri Biletix’te.