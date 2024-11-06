1 ay cezaevinde kalmıştı... Jahrein hakkında karar çıktı

Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un 29 gün cezaevinde tutuklu kaldığı davada beraat kararı verildi.

Müstehcenlik ve çocuk tacizi suçlarından tutuklanan, sonrasında tutuksuz yargılanan sosyal medya yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç hakkında beraat kararı verildi.

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün cezaevinde kaldı. Beraat kararını avukatı sosyal medyadan duyurdu. Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır" dedi.