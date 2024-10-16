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Jahrein cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı

Jahrein cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı
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“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulan ve dün cezaevinden tahliye edilen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, tahliye olduktan sonra yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı ilk canlı yayınında cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Jahrein lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

Jahrein, dün ise merakla beklenen cezaevi sonrasındaki ilk yayını yaptı.

Jahrein, cezevinde “Eko” diye birine “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” diye haber geldiğini ve kendisine avluda bardak fırlatıldığını söyledi.

 Jahrein ayrıca hücrede yanlarında olan kişilerin günlerce kendisini nasıl öldüreceklerinin planlarını anlattığını söyledi.

Sonrasında ise Jahrein’in “tacizci” olarak cezaevine girmediğini öğrenilmesiyle tehditler bitmiş.

Öte yandan Jahrein’in dünkü yayınını yaklaşık 100 bin kişi izledi.

Etiketler jahrein Ahmet Sonuç cezaevi saldırıya uğradı saldırı
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