20 yıllık nişanda mutlu son! JLO ve Ben Affleck evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Hollywood’un önde gelen isimlerinden Ben Affleck’in Las Vegas’ta gizlice evlendiği ortaya çıktı. Arkadaşının düğünü duyurmasının ardından Lopez de blog sitesinde açıklama yaptı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’ten sevindiren haber geldi. 2002 yılında aşk yaşayan ve 2003 yılında evliliğin eşiğinden dönen çift 20 yıl sonra mutluluğa kavuştu. Dünyaca ünlü çift ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Clark County şehrinde dünyaevine girdi.

Lopez’e yakın bir kaynak çiftin Las Vegas’ta samimi bir tören ile evlendiğini söyledi. Jeniffer Lopez ise onthejlo.com isimli blog sitesinde Affleck ile evliliklerini duyuran bir yazı yayımlandı. Lopez yazısında, “Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca” ifadelerini kullandı.

Lopez düğünle ilgili olarak, “Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas’a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben’in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik” diye yazdı.

O dönem Chris Judd ile evli olan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, “The Interest” film setinde tanışmıştı. Lopez, Judd’dan boşandıktan sonra Affleck ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süre sonra nişanlandıklarını duyuran çift önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Bir süre sonra Ben Affleck Jennifer Garner ile evlenirken, Lopez de Marc Anthony ile dünyaevine girmişti.