6 ay sonra Survivor'dan dönen Batuhan Karacakaya benzincide hayatının şokunu yaşadı

Survivor All Star yarışması için 6 ay boyunca Survivor adasında kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından 6 ay sonra yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce videolu tepki verdi. Karacakaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gezmeye çıkan Karacakaya, bir akaryakıt istasyonuna girerek arabasına yakıt aldı. 6 ay sonra ilk kez akaryakıt alan Karacakaya, fiyatları görünce şok oldu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Batuhan Karacakaya, "Hayır, hayır, hayır... Olamaz" ifadelerini kullanarak akaryakıt fiyatlarında tepki göterdi.