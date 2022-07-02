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  3. 6 ay sonra Survivor'dan dönen Batuhan Karacakaya benzincide hayatının şokunu yaşadı

6 ay sonra Survivor'dan dönen Batuhan Karacakaya benzincide hayatının şokunu yaşadı

Survivor All Star yarışması için 6 ay boyunca Survivor adasında kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından 6 ay sonra yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce videolu tepki verdi. Karacakaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gezmeye çıkan Karacakaya, bir akaryakıt istasyonuna girerek arabasına yakıt aldı. 6 ay sonra ilk kez akaryakıt alan Karacakaya, fiyatları görünce şok oldu. 

 Sosyal medya hesabından video paylaşan Batuhan Karacakaya, "Hayır, hayır, hayır... Olamaz" ifadelerini kullanarak akaryakıt fiyatlarında tepki göterdi.

Etiketler Batuhan Karacakaya survivor survivor all star akaryakıt fiyatları benzin
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