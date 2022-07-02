6 ay sonra Survivor'dan dönen Batuhan Karacakaya benzincide hayatının şokunu yaşadı
Survivor All Star yarışması için 6 ay boyunca Survivor adasında kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından 6 ay sonra yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce videolu tepki verdi. Karacakaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Gezmeye çıkan Karacakaya, bir akaryakıt istasyonuna girerek arabasına yakıt aldı. 6 ay sonra ilk kez akaryakıt alan Karacakaya, fiyatları görünce şok oldu.
Sosyal medya hesabından video paylaşan Batuhan Karacakaya, "Hayır, hayır, hayır... Olamaz" ifadelerini kullanarak akaryakıt fiyatlarında tepki göterdi.
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