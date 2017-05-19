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  3. 19 Mayıs 2017 21:58

700 kişi ''akrabasıyım'' demişti ! Miras kime kaldı ?

Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'ın mirası kime kaldı ?

700 kişi ''akrabasıyım'' demişti ! Miras kime kaldı ?
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Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'in mirasının 6 kardeşine kalacağı bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesi Prince'in ölümünden sonra yaptığı bir haberde sanatçının mirasının 800 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Ünlü sanatçının ölümünden sonra da 700 kişi mahkemelere 'Prince'in akrabasıyım' diyerek başvurmuş ve mirastan pay istemişti.

Minneapolis eyaleti bölge Hakimi Kevin Eide, özel malikanesinde geçen yıl 21 Nisan'da hayatını kaybeden Prince'in vasiyet bırakmadığı için mirasının kız kardeşi ve diğer 5 üvey kardeşine kalmasına karar verdi. 

Kariyerinin ilk adımlarını 1970'lerin sonunda atan Prince, geçen yıl 57 yaşında aşırı dozda ilaç kullanması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurmuştu.

Gerçek adı "Prince Rogers Nelson" olan müzisyen, "Rolling Stone" dergisinin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı" listesinde 28. sırada yer almıştı.

AA / Hürriyet

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