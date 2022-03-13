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  3. 7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan aşka geldi

7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan aşka geldi

7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan aşka geldi

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlilik teklifine evet diyerek, 7'nci kez gelinlik giymeye hazırlanan Seda Sayan'dan sürpriz paylaşım.

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti! Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan Uçankuş'a yaptığı açıklamayı sayfasında paylaştı. Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım" dedi.

Neredeyse oğlu yaşında olan Çağlar Ökten'den teklif aldığını doğrulayan Seda Sayan açıklamasında "Teklif aldığım doğru, Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" dedi.

Seda Sayan birlikte aşk pozlarını paylaşıp tebrik edenlerin paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

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Etiketler seda sayan çağlar ökten evlilik aşk paylaşım
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