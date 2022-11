Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya itirafı

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında konuk olan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı oldu. Exxen platformuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı; Hasan Can Kaya'ya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hasan Can Kaya ile 3-0 önce başladığını belirten Acun Ilıcalı, “Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye’ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.

''UÇAĞI YOLLUYORUZ BANA 1 SAATİNİ AYIRIR MISIN?''

Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlatan Acun Ilıcalı, "Hasan Can’ı seyrettim baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş ben de o sırada Göcek’teyim ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim ekibiyle havaalanına geldiler 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, on milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var. Hasan Can Kaya, platformu aldı yukarı taşıdı. " dedi.