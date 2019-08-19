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  3. 19 Ağustos 2019 17:55

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç ?

Bir süredir Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikteliğiyle konuşulan Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı olay oldu. Lima'nın bir Türk takipçisi "Türk yok mu ?" yazınca Türk takipçileri Lima'nın paylaşımına yorum yağdırdı.

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç ?
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Adriana Lima bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı. Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.

Daha sonra bir Türk takipçisi "Türk yok mu?" diye yorum yazdı. Bunun ardından da bu kez Türk takipçileri Lima'nın paylaşımına Türkçe yorumlar yağdırmaya başladı.

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