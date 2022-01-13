Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki o sahneyi böyle savundu: Kendi elimi öpüyorum

“Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı” sözleriyle gündem olan Alişan, “Sen de Cennet Mahallesi’nde Çağla Şıkel ile öpüştün” yorumlarına cevap verdi.

Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinde boşanma iddiaları gündeme gelince ünlü türkücü yayına bağlanmış ve mutlu olduklarını söylemişti. Alişan karısıyla kavga etmediğini söylerken gelen bir soruya da “Buse (Varol) dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı” yanıtını vermişti. Alişan bu yanıt sebebiyle tepki çekti.

Ünlü türkücü, "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim" yanıtını verse de gündemde kalmaya devam ediyor.

CENNET MAHALLESİ HATIRLATMASI

Alişan'a bazı takipçileri, “Sen de 'Cennet Mahallesi' dizisinde Çağla Şıkel ile öpüştün” yorumlarına bulununca ünlü isim bu sefer de bu soruya yanıt verdi.

Alişan açıklamasında "Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur? O öpüşme değil ki! Çağla'yı öpüyor gibi kendi elimi öpüyorum. Öyle bir şey olabilir mi?" açıklamasını yaptı.