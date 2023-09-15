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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında olay iddia

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında olay iddia
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27 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin yeniden evleneceği iddia edildi.

Onur Akay, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Mayıs ayında sona erdiren ve sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın, yeniden evleneceğini iddia etti.

 29 Mayıs 2023 tarihinde adliyeye el ele gelen çift, 10 dakika süren duruşma sonrası boşanmıştı. Arzum Onan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ, soruyu duyunca “aşk olsun” diyerek sitem etmişti.

Onur Akay, “Sebebi her ne olursa olsun Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın boşanması, hem hayranlarını hem de sanat camiasını derinden üzmüştü. Şimdi sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığa çok fazla dayanamadı. İkili, çok yakında önce evleri birleştirme ve sonra da yeniden evlenme kararı aldılar. Boşanmak için adliyeye el ele gelen çiftin böyle bir son yaşaması çok şaşırtıcı değil. Ayrılmalar olmasa kavuşmaların tadı olmaz!” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Arzum Onan Mehmet Aslantuğ evlilik yeniden evleniyorlar
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